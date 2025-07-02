Real Madrid: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaştı. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi İspanyol temsilcisi Gonzalo Garcia'nın attığı golle 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan ekibi Juventus'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kazandı.
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R. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.
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Milli oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.
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R. MADRID ÇEYREK FİNALDE!
Bu sonucun ardından Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.
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Madrid ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibi olacak.
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