Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisiyle ilgili hakkında gözaltı kararı verilenlerin ismi şöyle:

1-İmtiyaz Sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün; Yurt dışında

2-Yazı işleri müdürü Zafer Aknar; gözaltına alındı

3-Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir; Yurt dışında 4-Müessese Müdürü Ali Yavuz; aranıyor 5-Grafiker Cebrail Okçu; gözaltına alındı 6-Eser sahibi Doğan Pehlivan; gözaltına alındı TOPLATMA KARARI VE ERİŞİM YASAĞI Öte yandan Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi. Başsavcılık derginin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, 'İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez' dedi. "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.



Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 30, 2025 BAKAN YERLİKAYA: ÇİZİMİ YAPAN GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karikatüri çizen kişinin gözaltına alındığını belirterek "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" dedi. Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.



Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Bir kez daha yineliyorum:

Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir. pic.twitter.com/7xYe94B65d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan ikinci yaptığı videolu paylaşımda "Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A.adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi. twitter ALTUN: KINIYORUZ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir.

Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz.



Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2025 ÇELİK: LANETLİYORUZ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz.



Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir.



Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 30, 2025 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez." ifadesini kullandı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir."

Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne ‘mizah’ olabilir ne de ‘ifade özgürlüğü’. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa’yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 30, 2025 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti: "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır." Karikatür adı altında; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e, Hz. Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum.



Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür; basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz; bu… — Murat KURUM (@murat_kurum) June 30, 2025 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum." ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."

Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz.



Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum! — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 30, 2025 TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğü, kutsallarımıza saldırının kalkanı olamaz. Hukuk nezdinde gereken hesabın sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, bu sistematik provokasyonlara karşı sağduyusunu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de değerlerimize yönelik her türlü ahlaksızlığa karşı kararlılıkla set çekecektir." Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum.



Basın özgürlüğü, kutsallarımıza saldırının kalkanı olamaz; hukuk nezdinde gereken hesabın sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.



Milletimiz, bu sistematik… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 30, 2025 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir mizah dergisinde yayımlanmasına tepki gösterdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bir dergide yayımlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ve yine peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır. Bu, insanlık için en güzel örnek olan Peygamberi'ne sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız."

Bir dergide yayınlanan, âlemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’e ve yine Peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum.



Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır; bu… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 30, 2025 İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız." Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış; 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.



Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti… — Davut GÜL (@gul_davut) June 30, 2025 DERGİNİN ÖNÜNDE ARBEDE Leman dergisindeki karikatüre tepki gösteren bir grup, dergi binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan Çevik Kuvvet ekibiyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Derginin önünde toplanan kalabalık sloganlar attı ve binaya saldırı girişiminde bulundu. VATANDTAŞLARA UARI İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin vatandaşlara, sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik yapılan her saygısızlığın, herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın." İnancımıza, Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik yapılan her saygısızlık, hepimizin yüreğinde derin bir yara açmaktadır.



Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil; doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır.



Devletimiz, hukuki süreçleri… https://t.co/hxk5qhPCvc — Davut GÜL (@gul_davut) June 30, 2025 Leman Dergisi binası önünde toplanan kalabalık yatsı namazı kıldı LEMAN DERGİSİ'NDEN AÇIKLAMA Leman Dergisi’nden de yaşanan olaylara dönük açıklama yapıldı: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz, zira Peygamber Efendimizin tasviri yoktur. Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz.Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri ve provokatif olanları kınıyoruz.”

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu ( hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için müslümanlar tarafından konulur. ) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var.Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından+ — LeMan (@lemandergisi) June 30, 2025 Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir