Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti. Denizolgun'un bazı yakınları, bu ölümün doğal ölüm değil cinayet olduğunu iddia ediyordu. Buna bağlı olarak daha önce söz konusu ölüme takipsizlik kararı veren Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim 2024 tarihinde yapılan şikayet üzerine yeniden soruşturma başlatmıştı.

Ahmet Arif Denizongun FOTO: İHA

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“OTOPSİ RAPORU SAHTE” İDDİASI

Söz konusu şikayet dilekçesinde; Denizolgun’un planlı şekilde öldürüldüğü iddia ediliyor, hatta Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ilk otopsi raporunun da bunu doğruladığı belirtiliyordu. Öyle ki bu nedenle otopsi raporu ortadan kaldırılmış, şikayet dilekçesindeki iddialara göre gerçeklerle bağdaşmayan yeni bir rapor hazırlanmıştı. Bu rapor başsavcılığa gönderilmiş ve bunun üzerine Denizolgun’un şüpheli olduğu iddia edilen ölümüne ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Söz konusu şikayet üzerine Beykoz Başsavcılığı cinayet iddialarını yeniden araştırmaya koyulmuştu.

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Ahmet Arif Denizongun'un cenaze töreni FOTO: AA

SORUŞTURMA DOSYASI BAKIRKÖY’DE

Soruşturmasını yürüten Beykoz Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Bahçelievler İlçesi’nde olması nedeniyle bu ilçenin sorumluluğunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu belirterek dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma dosyasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

“Denizolgun’un öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan ana soruşturma ise Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyor.” Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu'ydu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunuydu. 1998-1999 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.