Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum ve savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio'yu gündemine aldı.
- 2
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Asensio transferi için PSG ile temas halinde.
- 3
Sarı lacivertlilerin ilk planı, oyuncunun 14 milyon Euro olan maaşının bir kısmının karşılanması.
-
- 4
Ücrette indirime gidilirse, bonservisiyle birlikte satın alma seçeneği de değerlendirilecek.
- 5
Ücrette indirime gidilirse, bonservisiyle birlikte satın alma seçeneği de değerlendirilecek.
- 6
Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
-
- 7
İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Skriniar'ın en cazip kontrat teklifini Fenerbahçe'den aldığı belirtildi. Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.