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        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!

        Bugün, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerin 2-4 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:21
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        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BATIDA VE GÜNEYDE SICAK ETKİLİYOR

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 24, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu

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        SİNOP: 28, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık

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