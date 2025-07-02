Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BATIDA VE GÜNEYDE SICAK ETKİLİYOR Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. REKLAM

RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık BURSA: 30, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık HATAY: 31, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 24, Parçalı bulutlu ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu REKLAM SİNOP: 28, Parçalı bulutlu AMASYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık