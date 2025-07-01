Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansman, ilk olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun hazırladığı menünün sunulduğu kokteyl ile başladı.