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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

        Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3 branşta giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:44
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        • 1

          Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

        • 2

          Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansman, ilk olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun hazırladığı menünün sunulduğu kokteyl ile başladı.

        • 3

          Daha sonra sarı-lacivertlilerin futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarının 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların lansmanı için saha içine geçildi. Burada "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis’in yapay zeka destekli açılış konuşması katılımcıları karşıladı.

        • 4

          FORMALAR 'BİZE EMANET' SLOGANIYLA TANITILDI

          Fenerbahçe’nin futbol, basketbol ve voleybolda yaşadığı başarıları kazanan çubuklu formalar dev ekranda hikayesiyle birlikte anlatılırken, seçilmiş 10 tane forma stantta tek tek gösterildi. Yeni sezon formasının tanıtıldığı film katılımcılara dev ekrandan izletildi. Sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve aktif olarak oynayan isimlerin de yer aldığı film izleyicilerin beğenisini kazandı.

        • 5

          Daha sonra futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımına geçildi. Stadyumdaki özel koreografiler, ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defile "Bize Emanet" sloganıyla tanıtıldı.

        • 6

          Fred

        • 7

          Fred - İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın

        • 8

          İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın

        • 9

          İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın

        • 10

          Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı

        • 11

          Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı

        • 12

          Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

        • 13

          Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

        • 14

          Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

        • 15

          Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı

        • 16

          Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı

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