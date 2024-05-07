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        Haberler Gündem Güncel Maltepe sahil yolunda zincirleme kaza

        Maltepe sahil yolunda zincirleme kaza

        İstanbul Maltepe Dragos Sahilyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:25
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          Maltepe'de Dragos Sahilyolu Kadıköy istikametinde, bir kamyonet Hakan Ş.'nin kullandığı cipe çarptı.

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          Çarpmanın şiddetiyle aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilde daha hasar meydana geldi. 

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          1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

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          Orta refüje çıkan cipin üstünde asılı kalan kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için sahilyolu bir süre trafiğe kapatıldı. 

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          Kamyonet asılı kaldığı cipin üzerinden çekilirken, Kadıköy istikametinde metrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

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          Kazaya karışan araç sürücülerinden Seda Y. "Ne olduğunu anlamadım, birden kaza oldu. Bir sürücü tedir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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          Kaza nedeniyle sürücüler metlerce uzayan araç kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.

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          Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur " dedi.

          Başka bir sürücü ise, " 20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

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          Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından sahilyolunda trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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