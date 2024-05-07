Maltepe sahil yolunda zincirleme kaza

Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur " dedi.

Başka bir sürücü ise, " 20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.