Maltepe sahil yolunda zincirleme kaza
İstanbul Maltepe Dragos Sahilyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
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Maltepe'de Dragos Sahilyolu Kadıköy istikametinde, bir kamyonet Hakan Ş.'nin kullandığı cipe çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilde daha hasar meydana geldi.
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1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede önlem aldı.
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Orta refüje çıkan cipin üstünde asılı kalan kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için sahilyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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Kamyonet asılı kaldığı cipin üzerinden çekilirken, Kadıköy istikametinde metrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.
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Kazaya karışan araç sürücülerinden Seda Y. "Ne olduğunu anlamadım, birden kaza oldu. Bir sürücü tedir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
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Kaza nedeniyle sürücüler metlerce uzayan araç kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.
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Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur " dedi.
Başka bir sürücü ise, " 20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.
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Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından sahilyolunda trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.