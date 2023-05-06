Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları:
133T - TUZLA - BOSTANCI
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY
222 - PENDİK - KADIKÖY
E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı:
V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu:
HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu