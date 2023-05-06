Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken liderler il il gezerek mitinglerini yapmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı liderlerinin katılımlarıyla düzenlenecek İstanbul mitingi Maltepe'de yapılacak. Peki, Maltepe miting alanı nerede ve nasıl gidilir? İşte konuyla ilgili merak edilenler...