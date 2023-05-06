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Maltepe miting alanı nerede, hangi semtte? İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray toplu taşıma ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Maltepe miting alanının nerede olduğu ve Maltepe miting alanına nasıl gidileceğine ilişkin araştırmalar Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı liderlerinin katılımıyla Maltepe'de düzenlenecek olan büyük İstanbul mitingi ile hız kazandı. Alana gitmek isteyenler için birçok seçeneği haberimizde paylaştık. İşte "Maltepe miting alanına nasıl gidilir?" sorusunun yanıtı...

Giriş: 06.05.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken liderler il il gezerek mitinglerini yapmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı liderlerinin katılımlarıyla düzenlenecek İstanbul mitingi Maltepe'de yapılacak. Peki, Maltepe miting alanı nerede ve nasıl gidilir? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları:

    133T - TUZLA - BOSTANCI

    16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY

    222 - PENDİK - KADIKÖY

    E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

    R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı:

    V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu:

    HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın metro durağı:

    M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

    Marmaray:

    Ayrılık Çeşmesi durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

    Metrobüs: 

    Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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