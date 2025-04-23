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        Haberler Bilgi Gündem MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi?

        Maltepe depreme dayanıklı mı? İşte Maltepe deprem risk değerlendirme raporu

        Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul genelinde hissedilen depremler, gözleri bir kez daha olası İstanbul depremlerine çevirdi. Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe ilçesi, risk haritasındaki konumuyla dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi iş birliğinde hazırlanan rapor, ilçelerin olası deprem senaryolarına karşı durumunu ortaya koyuyor. Maltepe'nin fay hatlarına yakınlığı, risk analizinde öne çıkan unsurlar arasında. Peki, Maltepe'de deprem riski ne kadar yüksek ve fay hattı ilçeden geçiyor mu? İşte İBB Maltepe olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:19
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        • 1

          İstanbul bugün art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’un dört bir yanında yoğun şekilde hissedildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar yaşadıkları ilçelerdeki deprem riskini sorgulamaya başladı. Maltepe için hazırlanan deprem risk haritası ise, olası büyük İstanbul depreminde bölgenin nasıl etkileneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi? Maltepe depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Maltepe risk raporu…

        • 2

          İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREMLER!

          Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

        • 3

          İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

          "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları", ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

          MALTEPE RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

        • 5

          * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

        • 6

          * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

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