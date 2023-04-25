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Seyir halindeki aracın sürücüsü silahlı saldırıda öldü

Gaziantep'te seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan aracın sürücüsü mali müşavir Celal T., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 25.04.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Mali müşavire silahlı saldırı
İHA

Gaziantep'te, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle hareket halindeki mali müşavir Celal T. idaresindeki araca, 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırı sonucu araç sürücü Celal T. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Celal T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, katil zanlıları Mehmet E. ile Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

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