MELİSSA VARGAS HAYAT HİKAYESİ

16 Ekim 1999 doğumlu olan Melissa Vargas, spor yaşamını sürdürmek için Küba'nın dışına ilk olarak 16 yaşında çıktı.

1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.