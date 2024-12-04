Malatya’da ‘Gri pasaport’ davasında beraat verildi
Malatya'da, 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin görülen 'Gri pasaport skandalı' davasında yargılanan 3 sanık hakkında beraat kararı verildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin başlatılan “Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması” kapsamında görülen davada, karar duruşması görüldü.
Ferdi Durdu'nun haberine göre; Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan yargılanan Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında beraat kararı verildi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 90 kişi Türkiye’ye geri dönmemişti.