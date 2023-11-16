Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 16 Kasım Perşembe günü Malatya ve Çanakkale'de peş peşe 3 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06:36'da Çanakkale Biga'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 16 Kasım son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...