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        Haberler Gündem Malatya ve Çanakkale'de korkutan depremler! 16 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, az önce deprem mi oldu?

        Malatya ve Çanakkale'de korkutan depremler! 16 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre, 16 Kasım günü Malatya ve Çanakkale'de depremler meydana geldi. Malatya ve Çanakkale'de meydana gelen depremlerin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, deprem, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi ve 11.7 km derinlikte oldu. İşte 16 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 07:15 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:15
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 16 Kasım Perşembe günü Malatya ve Çanakkale'de peş peşe 3 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06:36'da Çanakkale Biga'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 16 Kasım son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 16 Kasım saat 06:36'da Çanakkale Biga'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, 11.7 km derinlikte gerçekleşti.

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, saat 01.32'de Malatya Uluköy'de 4.0 ve saat 01:58'de Malatya Duruldu'da ise 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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