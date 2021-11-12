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Malatya Valisi Baruş'tan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda yaralanma, ölüm, binalarda ağır hasar oluşması gibi bir durum yok" dedi

12.11.2021 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya Valisi Baruş'tan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Malatya depremine ilişkin açıklama
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AA

Vali Baruş, İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Malatya-Elazığ kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla konuşan Baruş, emniyet kemerinin kazalarda hayat kurtardığını belirterek, sürücülere şapka ve maske hediye etti.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarında emniyet kemerinin yaralanma riskini yüzde 60, ölüm riskini ise yüzde 45 azalttığını söyledi.

Her yıl binlerce vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine işaret eden Baruş, on binlerce vatandaşın da yaralandığını dile getirdi.

"AĞIR HASARLI BİNALARI BOŞALTMIŞTIK"

Kentte öğle saatlerinde merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Baruş, ilçede inceleme yaptıklarını ifade etti.

Baruş, "Pütürge daha önce 24 Ocak 2020 depremini yaşadı, dolayısıyla bizim açımızdan son derece hassas. Deprem merkezine yakın mahallelerimizi gidip inceledik, muhtarlarımızla görüştük. Şu anda endişeyi gerektirecek bir yaralanma, ölüm, binalarda ağır hasar oluşması gibi bir durum yok. Çünkü biz daha önce ağır hasarlı binaları boşaltmıştık, yıkım işlemleri hala devam ediyor. Oradaki vatandaşların sağlıklı barınma mekanlarına kavuşması için TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar da devam ediyor. Depremzedeler için yapılan konutları da görme imkanı bulduk." dedi.

Baruş, "Depremden dolayı ağır hasar oluşmuş bir ev veya başka bir yapı tespit etmedik. Ancak Örmeli Mahallemizde bir evin duvarında çatlaklar bulunduğuna dair bilgi almamız üzerine ekipler oraya hareket etti. Binada gereken incelemeyi yapıyorlar, gerekiyorsa vatandaşımıza konteynır temini yapıyoruz. En kısa zamanda da sağlıklı bir barınma mekanına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Bunun haricinde endişe edilecek ciddi bir hasar oluşmadı." diye konuştu.

Trafik uygulamasına, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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