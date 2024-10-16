Malatya deprem son dakika: Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi! 16 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi… Türkiye'nin doğusu deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli gibi birçok ilden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlendi. Artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 16 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD verileri ile Malatya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde hissedilen bir deprem oldu. Şiddetli sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli'den hissedildi. AFAD, depremin Malatya ili Kale ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Malatya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği 16 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu.. İşte son dakika Malatya deprem detayları haberimizde..
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SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.
5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'da kent merkezinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.
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ARTÇILAR SÜRÜYOR!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
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YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası bölgede ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.
Yerlikaya, ''Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek “Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar” dedi.
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5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yaşanan depremin ardından Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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