Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi! 16 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya deprem son dakika: Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi! 16 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika haberi… Türkiye'nin doğusu deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli gibi birçok ilden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlendi. Artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 16 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD verileri ile Malatya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde hissedilen bir deprem oldu. Şiddetli sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli'den hissedildi. AFAD, depremin Malatya ili Kale ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Malatya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği 16 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu.. İşte son dakika Malatya deprem detayları haberimizde..

        • 2

          SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'da kent merkezinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

        • 3

          ARTÇILAR SÜRÜYOR!

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

          Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

        • 4

          YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası bölgede ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

          Yerlikaya, ''Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

          Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek “Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar” dedi.

        • 6

          5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

          Yaşanan depremin ardından Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Habertürk Anasayfa