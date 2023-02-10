Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Malatya deprem son dakika: 10 Şubat 2023 depremde Malatya'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Malatya'da kaç bina çöktü?

Depremde son durum: Malatya'da kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Malatya oldu. Vatandaşlarımız deprem sonrası Malatya'daki son durumu sorguluyor. Depremin ardından Malatya'daki ölü ve yaralı ve çöken bina sayısı ile ilgili bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte Deprem sonrası Malatya'dan son dakika haberler...

Giriş: 10.02.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye 6 Şubat 2023 gününe acı bir haber ile uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan depremin acı bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem sonrası Malatya'da son durum...

  • DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e yükseldi ve 76 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

  • GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.