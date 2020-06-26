Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik önceki gün Malatya ile Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.