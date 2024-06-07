Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da tartıştığı oğlunu vurdu! | Son dakika haberleri

        Tartıştığı oğlunu silahla yaraladı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu silahla vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı oğlunu vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada baba tartıştığı oğlunu silahla yaraladı.

        Olay, 16.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kevser sokak içerisinde bulunan adreste N.K. oğlu A.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda öfkeli baba silahla oğluna ateş açarken kaçmaya çalışan gencin sol koluna kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayın zanlısı N.K.’nın suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa