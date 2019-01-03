03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Sarıhacı Mevkiinde sabah erken saatlerde yaşanan kazada Ankara istikametinden Malatya istikametine doğru ilerleyen Murat Biçer yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı şeritte ilerleyen Nuh Enes Rutbil yönetimindeki bir lojistik firmasına ait TIR ile çarpıştı.
EMNİYET KEMERİ KULLANAN ARAÇTA SIKIŞTI, KULLANMAYAN YOLA FIRLADI
İHA'nın haberine göre, çarpışmanın ardından emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü Murat Biçer, araçta sıkışırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı tahmin edilen tır sürücüsü Nuh Enes Rutbil ise ön camdan yola fırladı. Yüzüstü buzlu yola kapaklanan ve yüzü gözü kan içerisindeki tır sürücüsü bir süre hareketsiz bir şekilde yerde yattı.
Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken vatandaşlar ise sürücülere yardım etmek için araçlarından indi. Sürücülerin yanına gelen vatandaşlar, yaralılara yardım etmek için hareket etti. Vatandaşlar biri 112 sağlık ekiplerini ararken diğerleri de yaralılarla konuşarak hayatta tutmaya çalıştı.
İNLEME SESİ İLE CEVAP VEREBİLDİ
Kamyonda sıkışan sürücü Murat Biçer'in yanına giden vatandaşlar, sürücüyü konuşturarak, uyumasını engellemeye çalıştı. Vatandaşlar, "Kaptan. Dayı aman uyumayasın. Uyuma dayı, kendini ayakta tut. Yardım geliyor. Sakın uyuma. Dayı konuşmaya çalış, ismin ne dayı. Sakın uyuma dayı. Kendinde kal aman. Uyuma dayı aman. Aha aradık, ambulans geliyor. Az daha sabredin" diyerek, sürücüyü kendinde tutmaya çalıştı.
Hareketsiz bir şekilde duran sürücü Biçer ise, sorulara ve konuşmalara ise inleme sesi ile cevap verebildi.
KANLAR İÇERİSİNDEKİ SÜRÜCÜ AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra yerde yatan tır sürücüsünün yanına giden vatandaşlar, bu sürücüyü de hareket etmemesi konusunda telkinlerde bulundu. Vatandaşlar, ayağa kalkmaya çalışan kanlar içerisindeki sürücüyü, "Abi yerde kal. Abi kımıldama, abi kımıldama, abi kımıldama, elini öpmüşüm kımıldama. Geliyorlar, geliyorlar. Abi yerde kal, kalkma" diyerek ikna edebildi. Vatandaşlar, sürücünün üşümemesi için ise kolunun altına plastik tampon parçası kafasının altına ise kulakları soğuktan korumakta kullanan bant koydu.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI İLE KURTULDULAR
Yaralıların uyumaması içinde uğraşan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza karışan iki araçta yapılan incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!