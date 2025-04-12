Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Malatya'da kayısı ağaçlarına zirai don zararı | Son dakika haberleri

        Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde kayısı üreticisi Mehmet Emin Sincer de "Bu sene kayısıyı dolu vurdu, şimdi de zirai don vurdu, bir şey anlamadık. Malatya'nın geliri tamamen kayısı kayısıdan başka bir şeyimiz yok. Devletimizin bir el atması lazım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kayısı ağaçlarına zirai don zararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da meydana gelen zirai don kayısı ile tarım ürünlerinde zarara neden oldu.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde zararların oluştuğu görülmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır ve üreticimizin yanında olacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binbir emekle büyütülen kayısıların olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. Er, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Tarlada, bahçede, sabahın seherinde alın teri döken her bir kardeşimin yüreğiyle birlikte bizlerin de yüreği sızladı. Şunu bilmenizi isterim ki, hiçbir çiftçi kardeşim asla yalnız değildir. İlgili kurum ve kuruluşlarımız sahada çalışmalarına başladı. En kısa sürede elde edeceğimiz raporları titizlikle değerlendirecek, atılacak adımları kararlılıkla belirleyeceğiz. Hiçbir çiftçimizin emeği yerde kalmayacak. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesi adına inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere, yetkili tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir görüşme trafiğini başlatacağız. Birlikte aşamayacağımız hiçbir zorluk yok."

        "HASAR ÇOK KAYISI KALMADI"

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde kayısı üreticisi Mehmet Emin Sincer, zirai don nedeniyle kayısı ve diğer tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi.

        Ekonomik kayıplarının büyük olduğunu, bu durumun kendilerini üzdüğünü anlatan Sincer, "Bu sene kayısıyı dolu vurdu, şimdi de zirai don vurdu, bir şey anlamadık. Devletten beklentimiz bu millete yardım etmesi. Malatya'nın geliri tamamen kayısı kayısıdan başka bir şeyimiz yok. Devletimizin bir el atması lazım. Zirai don geldi, hasar çok kayısı kalmadı, suda haşlanmış gibi olmuş" diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #kayısı
        #zirai don
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Habertürk Anasayfa