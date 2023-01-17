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Malatya'da kanlı gece! Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya'da karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 5 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldüren kişi daha sonra aynı silahla intihar etti

Giriş: 17.01.2023 - 04:44 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da kanlı gece! Hamile eşini öldürüp intihar etti
AA

Malatya'da 5 aylık hamile eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası K.K (33) ile eşi E.K (30) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda K.K, eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

5 AYLIK HAMİLE KADIN, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR EDEN KOCA HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunan çocukların ise üst komşularına sığındığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na gönderildi.

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