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        Haberler Gündem Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:53 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:55
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        Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        İskender Mahallesi'nde Baki Kaya (24) ve babası İsmail Kaya (50) ile E.U. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Baki Kaya, İsmail Kaya ve E.U, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baki Kaya ve İsmail Kaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.U. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Göğsünden yaralanan Baki Kaya, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Elinden yaralanan E.U, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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