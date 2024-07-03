Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altında
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.