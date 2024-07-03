Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altında

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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.