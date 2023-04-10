DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Kerman getirildi. Duruşmada şikâyetçiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını bildiren savcı, sanık sürücü Muammer Kerman'ın yola gereken dikkati vermediğini, aracın hızını yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığını ifade etti. SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ Mütalaada, sürücü Muammer Kerman savunmasında, kendisini bir aracın sıkıştırması üzerine sola direksiyon kırdığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulmasıyla karşı yöne geçerek diğer araca çarpmasıyla sebebiyet verdiği kazada asli kusurlu olduğu belirtilerek, cezalandırılması istendi.

SUÇUN BİLİNÇLİ TAKSİRLER İŞLENMESİ DİKKATE ALINDI Mahkeme heyeti, sanık Muammer Kerman'ın "Birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlenmesini dikkate alan heyet, cezayı artırarak 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. SÜRÜCÜ BELGESİNE 3 YIL EL KONULACAK Sanığın pişmanlık içerisinde olduğuna dair kanaat oluşmadığından hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulmasına ve tutukluluğunun devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDE ANLATILDI İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 22.30 sularında Arnavutköy Devlet Hastanesi arkası çevre yolu üzerinde şüpheli Muammer Kerman'ın kullandığı araç ile Sultangazi istikametinden eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri takiben Arnavutköy istikametinde seyir halinde olduğu kaydedildi. MAKAS ATARAK HAKİMİYETİ KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ Muammer Kerman'ın trafikte makas atarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracının sol ön teker kısımları ile orta refüje çarptığı, karşı yönden gelen şeride geçerek seyir halinde olan sürücü Ekrem Genç'in sevk ve idaresindeki araca çarptığı belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Trafik kazası sürücü Ekrem Genç ile aynı araçta bulunan Poyraz Miraç Genç ve Utku Agocuk'un vefat ettiği, yine aynı araçta bulunan Fatmanur Genç, Yeter Genç, Muhammed Emin Genç, Emrah Genç'in yaralandığı ifade edildi. TANIK İFADELERİ YER ALDI Kazaya tanık olan Ayşegül Yüksek ve Hüseyin Yüksek suç tarihinde şüpheli Muammer Kerman'ın kullandığı araçla trafikte makas atarak yanlarından geçtiğini, birkaç daha makas attıktan sonra kazanın meydana geldiğini söyledikleri iddianamede yer aldı. 22 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ İddianamede, Kerman'ın asli kusurlu olduğu kurallara dikkat etmeyip, trafikte makas atarak ve hızlı kullanma sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bilinçli taksirle hareket ederek "3 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.