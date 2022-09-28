İşte bu durumda da makarnayı çok sevenler şu soruları soruyor: Makarna kilo aldırır mı? Makarna kilo yapar mı, verdirir mi? Haydi gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım.

Makarna Kilo Verdirir mi? Aldırır mı?

Makarnaları sade yiyebileceğimiz gibi yoğurtlu, salçalı ya da soslu olarak tüketebiliriz. Tabi damak zevkinize göre değişir. Bu noktada makarna kilo yapar mı ya da makarna yağlanmaya sebep olur mu gibi sorular fazlasıyla merak ediliyor. İşte cevabı:

Eğer makarna tam tahıllıysa ya da tam buğdaydan yapılmışsa yemeklerle birlikte ölçülü tüketirseniz kilo aldırmaz.

Tam tahıllı makarnaların kalori oranı beyaz makarnalara göre daha azdır.

Makarnayı düşük kalorili domates sosuyla yaparsanız kilo alma ihtimaliniz daha az olacaktır.

Zayıflama sürecinde uzmanlar makarnayı önerirler. Hafif zeytinyağlı ve bol sebzeli makarnalar ihtiyacınız olan vitamini almanızı sağlar.

Ama seçeceğiniz sos size kilo da aldırabilir.

Kremalı soslar fazla kalorilidir. Bu kilo aldıracaktır.

Minimum tuzla hazırlanan ev yapımı domates sosu en ideal olanıdır.

Sporcuysanız da makarnayı spordan önce tüketebilirsiniz. Zayıflamanıza, yağ yakmanıza faydalıdır.

İşte bunlara dikkat ederek makarna tüketirseniz isteğiniz doğrultusunda zayıflayabilirsiniz ya da kilo alabilirsiniz. Ama kilo alırken de dikkat edin, orantısız bir kiloya sebep olmayın. Çünkü makarna içerisinde yüksek oranda karbonhidrat bulunur. Aşırı tüketimde sonuçlarından memnun kalmayabilirsiniz.

Makarna Kaç Kaloridir?

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? 1 tabak makarna kaç kalori? Şimdi biraz da bu soruların cevaplarına bir bakalım. 190 gramlık bir tabak sade makarna 229 kalori barındırır. Buna ek olarak 4 kaşık makarnanın kalorisi de 120’dir.

Bunlara ek olarak 25 gramlık bir kaşık sade makarna ise 30 kaloridir. Günlük kalori hesabınıza göre makarnalarınızın gramını belirleyebilirsiniz ve bu şekilde tüketiminizi yapabilirsiniz. Makarnanın yüzde 80’i karbonhidrat, yüzde 15’i protein ve yüzde 5’i de yağdır. Bunu unutmayın.

Makarna zayıflatır mı diye merak ediyorsanız işte bu yağ oranlarını da dikkate almanız gerekiyor. Kalori hesabınızda oldukça önemli bir yeri vardır.

Makarna Sosları Kilo Alımını Ne Kadar Etkiler?

Biraz daha detaya girecek olursak şunları da ekleyelim:

Yoğurtlu makarna, haşlanmış sade makarnadan daha fazla kaloriye sahiptir.

Bu yüzden ketçap, mayonez ya da salça gibi yağlı gıdalar yerine yoğurt seçmek daha sağlıklı olacaktır.

Makarnayı gece yemeyin. Onun yerine öğle saatlerinde yemeye çalışın. Özellikle de yüksek kalorili olanları.

Salçalı makarna da hazır domates soslu makarna da kilo aldırır.

Kepekli makarnalar da daha çok yüksek lifli diyetler uygularken tercih edilir. Bu sayede besleyiciliği fazladır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Her gün makarna yemeyin ve porsiyonları hep küçük tutmaya çalışın.

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Aslında kilo aldıran şey makarnanın kendisi değildir. Ona eklediğiniz soslar, fazla tuz ve yağdır. Bu sebeple de sizlere sunduğumuz bilgileri dikkate alarak soslarınızı hazırlayabilirsiniz. Böylece diyet uygularken tükettiğiniz makarnalar kilo vermenize yardımcı olurken diyet dışında da kilo almamayı başarırsınız.

Her zaman az tüketmeye çalışın. Yanında sebzeli ve sağlıklı yemekler de tüketebilirsiniz. Ama özellikle de diyet sürecindeyken makarna yediyseniz o gün içerisinde başka hamur işi tüketmeyin. Örneğin poğaça… Bunlar kilo alımına davetiyedir.