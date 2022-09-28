Bu yazıyı okuduktan sonra çekirdek kilo aldırır mı? Kavrulmuş çekirdek kilo yapar mı, verdirir mi? sorularının cevaplarını öğrenmiş olacaksınız. İşte bütün detaylar aşağıda…

Çekirdek Kilo Aldırır mı? Verdirir mi?

İlk önce çekirdek kilo aldırır mı buna bir bakalım. En çok tüketilen kuru yemişlerden birisi olan çekirdeği çok abartmadan tüketmelisiniz. Bu yüzden bilmeniz gereken en önemli noktalar şunlar:

Çekirdek içerisine çok fazla yağ barındırıyor.

Fazla tüketilirse kilo aldırır ve aynı zamanda orantısız bölgelerde yağlanma yapar.

Yağlanmalara bağlı olarak da cildinizde sivilceler ya da siyah noktalar oluşturabilir.

Tabi buna ek olarak kabak çekirdeği kilo aldırır mı sorusu da fazlasıyla merak ediliyor. Aslında kabak çekirdekleri kilo verdirmeye yardımcıdır. Çünkü kabak çekirdeği bitkisel protein bulundurur ve bu sebeple de fazlasıyla sağlıklıdır. Ama yine de içerisinde çok fazla yağ bulundurmasından dolayı aşırı tüketimde kilo alımına sebep olabilir.

Bu yüzden kontrollü tüketmeniz gerekiyor. Buna karşılık bir diğer soru da kavrulmuş çekirdek kilo yapar mı?

Ay çekirdeği olarak da bilinen kavrulmuş çekirdek içerisinde çok yüksek yağ, protein ve lif içeriyor. Bu yüzden de atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Doyurucu bir öğün olmasının yanı sıra kavrulmuş çekirdek tüketerek bir sonraki öğün için aşırı besin alımının da önüne geçer.

Kalp sağlığını iyileştirir ve düzenli bir şekilde tüketilebilir.

Düzenli bir şekilde ve kontrollü olarak tüketilirse kilo almazsınız.

İşte bu noktada sizlere bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Eğer diyet yapıyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor: Kilo vermek istiyorsanız ya da kilo almamaya çalışıyorsanız harcadığınız kalorilerle aldığınız kalorileri mutlaka hesaplayın. Böylece günlük tüketiminizin ne olduğunu da takip edebilirsiniz.

Günde Ne Kadar Çekirdek Yenmeli?

Peki sağlıklı bir vücut için günde ne kadar çekirdek yenmeli? Kalorisi yüksek olduğu için günde en fazla bir avuç çekirdek yemek daha faydalı olacaktır. Bu sayede vücudunuz için gerekli olan vitaminleri de almış olacaksınız.

Bir avuç tüketilen çekirdek vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri sağlıyor. İçerisinde E, B1, B5 ve folik asit bulunduruyor.

Vücudunuzun enerjisini yüksek tutuyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor.

Aynı zamanda stresi alıyor ve ruhsal yönden de olumlu etkiliyor.

Eğer sigarayı bırakma kararı aldıysanız çekirdek tüketebilirsiniz. Size iyi gelecektir.

İşte bu bilgiler doğrultusunda aslında çekirdeğin vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu da sizlerle paylaşmış olduk. Eğer diyet yapıyorsanız ya da kilo almaya çalışıyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.

Çekirdek Zayıflatır mı?

Çekirdek kilo verdirir mi ya da çekirdek zayıflatır mı? Bunun için kalori takibi yapmanız yeterlidir. Böylece gün içerisinde ne kadar tüketebileceğinizi de hesaplamış olursunuz. Son olarak şu bilgiyi de eklemek istiyoruz: Ay çekirdeği cildinizi koruyor ve elastik yapısını da güçlendiriyor. E vitamini ile cildinizi düzenliyor.

İster kavrulmuş çekirdek tüketin isterseniz kabak çekirdeği… Hiç fark etmeksizin ortak noktaları şudur: Dikkatli tüketilmesi. Her gıdada aşırıya kaçtığınıza size geri dönüşü cildin sivilcelenmesi ya da orantısız yağlanmalar olacaktır. Bunları engellemek tamamen sizin iradenize bağlıdır.