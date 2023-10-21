Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz-Bayern Münih: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Mainz-Bayern Münih: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, ligde Mainz'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 23:30 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        B.Münih, G.Saray maçı öncesi kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-1'lik skorla kazandı.

        Bayern Münih'te goller 11. dakikada Kingsley Coman, 16. dakikada Harry Kane ve 59. dakikada Lena Goretzka'dan geldi. Mainz'ın golünü ise 43. dakikada Anthony Caci kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 20'ye yükseltti ve lider Bayer Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon galibiyeti olmayan Mainz ise 2 puanda kaldı.

        Bayern Münih, salı günü Galatasaray'a konuk olduktan sonra ligde Darmstadt'ı ağırlayacak. Mainz ise Bochum deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Türk Kızılayı devrede
        Türk Kızılayı devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa