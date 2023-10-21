Mainz-Bayern Münih: 1-3 (MAÇ SONUCU)

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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'te goller 11. dakikada Kingsley Coman, 16. dakikada Harry Kane ve 59. dakikada Lena Goretzka'dan geldi. Mainz'ın golünü ise 43. dakikada Anthony Caci kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 20'ye yükseltti ve lider Bayer Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon galibiyeti olmayan Mainz ise 2 puanda kaldı.

Bayern Münih, salı günü Galatasaray'a konuk olduktan sonra ligde Darmstadt'ı ağırlayacak. Mainz ise Bochum deplasmanına gidecek.