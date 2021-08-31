KONSERDE BELGELENEN AŞK

TARA MADELEIN DE VRIES HAKKINDA

Tara Madelein De Vries, 6 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Tara Madelein De Vries, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisidir.

2018 yılında Miss Turkey ikincisi olan Tara Madelein De Vries'in annesi Özlem Kaymaz ise 1992 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1.77 boyundaki Tara Madelein De Vries, Instagram paylaşımları ile de büyük ilgi topluyor.