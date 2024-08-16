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        Haberler Bilgi Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş nereli, hangi görevlerde bulundu?

        Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş hangi görevlerde bulundu?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi olarak görev yapan Mahmut Demirtaş atandı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karar, "Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş nereli, hangi görevlerde bulundu?" sorularını gündeme getirdi. İşte yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:57
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        • 1

          Edinilen son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Mahmut Demirtaş'ın hayatı ve daha önce bulunduğu görevler merak konusu oldu. Peki, "Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın daha önce yaptığı görevler...

        • 2

          MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

          1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

          1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

        • 3

          2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

          10 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kararnamesiyle Bursa valiliğine atanmıştır.

          Emniyet Genel Müdürü Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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