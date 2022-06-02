Mahkum final mi yapıyor, bitti mi? Mahkum yeni sezon olacak mı, ne zaman ve hangi tarihte başlayacak?

Mahkum final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Mahkum yeni sezon olacak mı, ne zaman başlayacak?

Fox TV'in ilk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizilerinden biri olan Mahkum'da heyecan bu akşam devam ediyor. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni sezonda da ekranlarda olup olmayacağına ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

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