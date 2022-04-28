MAHKUM 19. BÖLÜM ÖZETİ

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor’un köstebeği Yadigar’ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor’un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor’un istediğini verip, Büge ve Can’ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.