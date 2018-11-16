Yer, İzmir...

16 KASIM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Çiğli ilçesindeki bir AVM otoparkında, D.D'nin kullandığı şirket otomobili ile O.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası tutanak tutuldu, O.Y. de durumu daha sonra sigorta şirketine bildirdi.
O.Y, ilgili sigorta firmasının "kazanın kara yolunda meydana gelmediğini" gerekçe göstererek zararı karşılamayacağını belirtmesi üzerine, uğradığı maddi kaybın karşılanması için D.D'nin çalıştığı şirket ile sigorta firmasına dava açtı.
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de tarafların kusurunun tespit edilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.
Daire ise "Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" gerekçesiyle herhangi bir değerlendirme yapmadan dosyayı iade etti.
Bunun üzerine incelemesini tamamlayan İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, şu kararı verdi:
"Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir."
Mahkeme, ayrıca sürücü D.D'nin yüzde 75 kusurlu olduğunu, sigorta şirketinin "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı" olmasından kusur oranına göre O.Y'nin aracının değer kaybıyla birlikte yaklaşık 4 bin 500 liralık hasar bedelini davalıların karşılamasına karar verdi.
O.Y'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, AA muhabirine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2011'de hangi alanların trafik alanı olduğuna ilişkin detaylı bir karar verdiğini hatırlattı.
Kamunun kullanımına açık, herkesin girebildiği ve kara yoluyla bağlantısı olabilen her alanın Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olduğuna işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:
"(AVM'deki trafik kazası) Bununla alakalı hasarlardan zorunlu trafik sigortacıları sorumludur. Hatta pek kimsenin bilmediği bir husus daha var, onu da belirtmekte fayda var. Sadece kara yolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında ve içlerinde dahi meydana gelen trafik kazalarında Karayolları Trafik Kanunu uygulanır.
AVM otoparkları da dahil olmak üzere, hangi alanların trafik kanununa tabi olduğunu ve hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda, (bu karar) insanların bilmesi, bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır, hak mahrumiyetlerinin önüne geçecektir."
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