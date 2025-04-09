Mahir Polat kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tahliye mi edildi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, geçtiğimi günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cezaevinden hastaneye sevk edilen Mahir Polat anjiyo olmuştu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak Mahir Polat'a ev hapsi kararı verdi. Peki, "Mahir Polat kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tahliye mi edildi?" İşte Mahir Polat biyografisi ve siyasi kariyeri...
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İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Mahir Polat'a sağlık durumunu göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verdi. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Mahir Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat neden tutuklandı, tahliye mi edildi?" sorularını gündeme getirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanmıştı. İşte Mahir Polat'ın hayatı...
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MAHİR POLAT NEDEN TUTUKLANDI?
Mahir Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanmıştı.
MAHİR POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mahir Polat'ın cezaevine alındığı günden itibaren şikayetleri devam etti ve her şikayette doktor muayeneleri yapıldı. Şu anda Adli Tıp'ta muayene yapıldı. Adli Tıp bazı tetkikler istedi. Dün de o tetkikler hastanede yapıldı. O sonuçlar Adli Tıp'a intikal ettiğinde kurul karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.
ANJİYO OLMUŞTU
Cezaevinde tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo olmuştu. Yeniden cezaevine götürülen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edilmişti.
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MAHİR POLAT KİMDİR?
1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.