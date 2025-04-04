Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem tarafından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunuldu.

Dilekçede, Polat'ın soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve 23 Mart'ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

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Polat'ın, savcılığın müzekkeresi doğrultusunda bugün cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye sevk edildiği, burada dahiliye, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji ve genel cerrahi branşları tarafından muayene edildiği aktarılan dilekçede, "Bu muayene bulgularının heyet raporu şeklinde tanzim edilerek Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bilgisi tarafımıza şifahen ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

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5275 Sayılı Kanun'un 16/2 maddesine göre hastalık nedeniyle infaz ertelemenin kriterinin, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi olduğuna işaret edilen dilekçede şunlar kaydedildi:

“Oysa Mahir Polat hükümlü değil, tutukludur. Tutuklu hakkında sağlık durumu ve cezaevinin sağlık koşulları üzerindeki etkisi bağlamında adli kontrol hükümleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi için cezaevi koşullarının hayatı için kesin bir tehlike teşkil ettiğinin tespitine ihtiyaç yoktur. Cezaevi koşullarının sağlığına zarar verdiğinin veya orada bulunması dolayısıyla yaşadığı acil durumların sağlığı ve yaşamı üzerinde tehlike teşkil edip etmediğinin tespiti yeterlidir. Mahir Polat'ın tutuklanmasının akabinde cezaevi koşulları nedeniyle mütemadiyen yüksek tansiyon altında bulunması ve hayati tehlikeyi gündeme getirecek şekilde cezaevi dışındaki hastanelere iki kez sevk edilmesi, başlı başına tahliye nedenidir."

Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edildi. REKLAM BAKAN TUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin, "Tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif paylaşımlar ve iddiaların gündeme getirildiğini belirtti. Sağlık şikayetleri üzerine 29 Mart'ta önce cezaevindeki poliklinikte ilk müdahalesi yapılan, ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman hekimlerce tetkik ve tedavisi eksiksiz gerçekleştirilen Polat'ın sağlık durumunun hekimlerce takip edildiğini bildiren Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibarıyla sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan sağlık kurulu kararı gereğince Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir." NE OLMUŞTU? Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti. Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.