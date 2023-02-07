Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı - Magazin haberleri

Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı

Mahir İpek, depremde enkazda kalan yeğenleri için yardım çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncu, paylaşımından bir saat sonra yeğenlerinin tamamının kurtarıldığını açıkladı

Giriş: 07.02.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı - Magazin haberleri
Yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi.

"KALANLAR İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "SAR Arama Kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

"YEĞENLERİMİN TAMAMINI KURTARDILAR"

Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: HT Magazin, İHA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaş 17: Nereden nereye...
Yaş 17: Nereden nereye...
THY'den rezervasyon uyarısı
THY'den rezervasyon uyarısı
Deprem nedir ve nasıl oluşur?
Deprem nedir ve nasıl oluşur?
7.7'lik deprem dünyaya böyle yayıldı!
7.7'lik deprem dünyaya böyle yayıldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.