Maher Holding, Avrupa’da sigorta şirketi kuruyor

3 yıl önce faaliyete başlayan ve bu süre içinde farklı sigortacılık ürünlerinde pazar liderliğini alan Quick Sigorta ve hızlı şekilde büyümeye devam eden Corpus Sigortayı bünyesinde barındıran Maher Holding, Avrupa’da sigorta şirketi kurma kararı aldı. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen tarafından yapılan açıklamada bu konuda prensip kararı alarak araştırmalar yaptıklarını belirterek, “Konuyu araştıran ekibimizin 1 yıllık çalışması sonucunda yönetim kurulunda Avrupa’da sigorta şirketi kurmak için karar aldık. Bu Türkiye için bir ilk ve tüm ekibimiz yoğun ve keyifli bir çalışma içinde. Sizlerin de bildiği gibi daha önce de bir ilke imza atarak yabancı bir sigorta şirketini satın almış ve Corpus adını vermiştik. Bu anlamda yeniliklerin ve ilklerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Avrupa’da kurulacak olan şirketi tüm sigorta grubumuzun desteği ile kuracağız ve operasyona Quick Sigorta liderlik edecek. Türkiye’de yakaladığımız başarıyı artık Avrupa’da tekrarlamak gibi bir hedefimiz var. Türkiye’ye ve tüm sektöre hayırlı olsun” dedi.
QUICK'İN ALTYAPISINI KULLANACAK
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise kuruldukları günden bu yana birçok alanda yeniliklere imza attıklarını belirterek, “Quick Sigorta olarak Avrupa’da kurulacak olan sigorta şirketi çalışmalarına liderlik yapacağız. Avrupa’da kurulacak olan şirket aslında Quick Sigorta’nın teknolojik altyapısını ve operasyonel anlayışını alacak. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucunda Maher Holding Yönetim Kurulu çalışmaların başlaması yönünde karar aldı. Şirket tüm Avrupa’ya hizmet verecek şekilde yapılandırılıyor. Merkez olarak ise incelemeler sonucunda bir Orta Avrupa, bir de Güney Avrupa ülkesi arasında karar verecek noktaya geldik. Bu konu kesinleştiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bir çok alanda yeniliklerin öncüsü olan Quick Sigorta’nın bu çalışma ile farklı bir kulvara girdiğini söyleyebilirim. Ülkemize ve tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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