30 aylık rötarla gösterime girecek

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'Mahalleden Arkadaşlar' filmi, 1990'lı yılların başındaki bir mahalle ortamını, zıpır yönüyle dikkat çeken bir çocuğun gözünden anlatıyor.

"SETE O GÖZLEMEYİ YEMEYE GİTTİM" Yapımcı Murat Cemcir, filmin 3 yıl önce tamamlandığına dikkati çekerek, "2020'de girecekti. O ara pandemi geldi. Pandemi gelince 'Bir duralım' dedik. Güzel durduk" dedi. Nurgül Yeşilçay'ın hamur açtığı sahneler çekilirken sete gittiğini aktaran Murat Cemcir, "Gözleme yapıyor, çok güzel. O gözlemeyi yemeye gittim" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMA DÖNMÜŞ GİBİ OLDUM" Murat Cemcir, 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çok değerli oyuncu arkadaşlarla beraber çalıştık. Bir de kitabı ben çok seviyorum. 1991 yazında geçiyor. Akranlarımızın çocukluğunu anlatıyor kitap. Çok eğlenceli. Hem kitap uyarlaması olması hem çocukluğumuzu anlatması çok eğlenceli. Çok güzel bir duygu verdi bana. Belki filmin vizyona çıkmasının uzaması, perdeye çıkmaması bizim için hayırlı da oldu çünkü herkes mutsuz, ümitsiz... Film tamamıyla iyiliği anlatıyor. O yüzden çok mutluyum. Çocukluğuma dönmüş gibi oldum..." Selçuk Aydemir, filmde Yeşilçay'ın oyunculuğuna işaret ederek, "Annemi, senden daha iyi, bir tek annem oynayabilirdi Nurgül. Müthiş oynadı, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY ANNE ROLÜNDE Nurgül Yeşilçay da filmin Selçuk Aydemir'in yazdığı kitaptan uyarlandığına dikkati çekerek, "Selçuk Bey'in yönettiği bir film. Ben annesini oynadım. (Esat) Selçuk Bey'i oynadı" şeklinde konuştu. Sette hamur açtığı gün herkesin geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, "O gün herkes geldi. Galiba yapamayacağımı düşündüler ama harika baklava açarım" dedi. Nurgül Yeşilçay, filmin çocuklara ve büyümeyen çocuklara hitap ettiğinin altını çizerek, "4 Kasım'da sadece sinema salonlarında. Yani televizyonlarda ve hiçbir dijital platformda yok. Bu filmi izlemek istiyorsanız, sinema salonlarına gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ALBÜM SAYFALARINA BAKIYOR GİBİYDİM" Selçuk Aydemir'in babasını canlandıran Alper Kul da vizyona girmeyi planladıkları gün, salgın dolayısıyla insanların ofislerden evlere gönderildiğini ve bu nedenle izleyiciyle buluşamadıklarını söyledi. Alper Kul, Selçuk Aydemir'in 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı ilk romanını 2015'te yazdığına işaret ederek, şunları söyledi: "Kendi hayatını anlatıyor. Bunun sinemadaki yorumu, bizim çektiğimiz. Kolay mıydı? Değildi. Yapım açısından da değildi. Çünkü bir dönem filmi bu. O dönemi, harici görsellerle zenginleştirmen gerekiyor. Yaşayan karakterleri oynuyorsun. O seni çok sınırlıyor. Bire bir onun üzerinden yola çıkman gerekiyor. Çok tatlı bir iş. Çocukların başrolde olduğu bir çocuk hikayesi. Yönetmen de zaten yazar olduğu için senin sınırlarını çok güzel koyuyor okuma provalarında. Sette sadece icrası kalıyor. Kendi adıma çok tatlı bir iş oldu. Çünkü albüm sayfalarına bakıyor gibiydim."

"ÇOK GÜZEL YEDİM" Setin kendisi için bir zaman tüneli olduğu değerlendirmesini yapan Alper Kul, hakkını vererek, çok güzel çalıştıklarını dile getirdi. Kul, o dönemde Nurgül Yeşilçay'ın çok kilo aldığını ve kilo vermesi için ara verdikleri yönünde espri yapınca, Nurgül Yeşilçay da, "Ama ne güzel kilo aldım... O kadar güzeldi ki o süreç... Çok güzel yedim" ifadelerini kullandı. "ÇOK KEYİFLİ BİR FİLM GELİYOR" Şahin Kendirci de çekimlerde çok keyif aldığını ve canlandırdığı İsmet karakterinin enteresan olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Biraz Adanalılığımı da koyduk içine. O yüzden çok mutluyum, değerli ekiple çalıştığım için. Çok keyifli bir film geliyor. Umarım 90'larda büyümüş, tecrübe etmiş insanların kalbine ve gönlüne girebiliriz."

"ARAMIZDA ÇOK GÜZEL BİR BAĞ OLUŞTU" Esat Polat Güler ise çok güzel bir film çektiklerini söyleyerek, "Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Bu filmi çekerken hocamla aramda çok güzel bir bağ oluştu. Sizlerle oynadığım için çok büyük bir şeref duydum. İyi seyirler" açıklamasını yaptı. 'MAHALLEDEN ARKADAŞLAR' KASIM'DA GELİYOR