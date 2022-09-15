Yeni tarihi belirlendi

Selçuk Aydemir’in, 2015'te yayımlanan ilk kitabı ‘Mahalleden Arkadaşlar’, 2019'da sinemaya uyarlandı. 2020'de gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi pandemi nedeniyle bir kaç kez ertelendi.

TR 40 33 Productions yapımı 'Mahalleden Arkadaşlar'ın yeni gösterim tarihi 4 Kasım olarak belirlendi.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz Gruda'nın yer aldığı 'Mahalleden Arkadaşlar', 1990’lı yılların nostaljisini sunacak.