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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!

        Sakarya'da, 84 müşterisini, 98 milyon lira dolandıran ve 22 Nisan'da dükkanını kapatıp kayıplara karışan kuyumcu M.B., Burdur ve Isparta polisinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada birçok ziynet eşyası ve yüklü miktarda para ele geçirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:55
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        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
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        Burdur İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da 84 müşterisinin 98 milyon lira tutarındaki ziynet eşyası ve nakit parasını emanet olarak alan kuyumcu M.B, 22 Nisan'da iş yerini kapatıp kentten ayrıldı.

        MAĞDURLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

        AA ve İHA'daki habere göre mağdurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, Isparta'dan Burdur'a araçla seyir halinde olduğu belirlendi.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Isparta ve Burdur polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

        Zanlının kullandığı araçta yapılan arama birçok ziynet eşyası ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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