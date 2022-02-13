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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Seren Serengil, Emrah, Demet Özdemir

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta; Ünlüler dünyasındaki ayrılık rüzgarları, Seren Serengil'in sahne kıyafeti ve Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkı var...

13.02.2022 - 08:00 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi bu hafta ayrılık haberleriyle açıldı. '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesinde adeta ardı ardına boşanma haberleri geldi. Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, "Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz" diyerek, evliliklerini yine sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, kendisine şiddet uyguladığı futbolcu Özer Hurmacı ile yeniden boşanma yoluna girdi. 2020'de ilişkilerini evlilikle taçlandıran Gizem Güven-Caner Turp çifti, anlaşmalı olarak beraberliklerini sonlandırıyor. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer, evliliklerini noktaladı. Oyuncu Fırat Tanış ise 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan tek celsede boşandı. Bu hafta ayrıca Oğuzhan Koç'un, Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta evlilik teklifinde bulunacağı iddiası ve Seren Serengil'in 'Gülşen' piştisi de çok konuşulan diğer olaylardı...

  • Emrah, uzun yıllardır boşanacağı haberleriyle gündeme geliyordu. Sonunda evliliğini noktaladı. Emrah'ın, toplamda 30 bin TL nafaka ödeyeceği konuşuluyor. Sibel Kirer de boşanma haberleri sonrasında sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak, “Allah, seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali” göndermesinde bulundu. Nasıl yorumluyorsunuz?

  • ESİN ÖVET: Sibel Hanım, enteresan bir gönderme yapmış gibi. Sanki burada evliliklerinin bitme sebebini de açıklamış. Ama bu cümle ile kalmaz, yakında sıkıntısını anlatan daha fazla cümleler gelir gibime geliyor. Çünkü Sibel Hanım kızgın belli ki!

  • KADİR KAYMAKÇI: Bir süre sevgili olduktan sonra ayrılmalar bile zorken ortada çocukların olduğu evlilikleri bitirmek, boşanmak çok daha zor oluyor. Emrah ve Sibel Kirer ayrılığında da bu zorluğu görüyoruz. Sibel Hanım, boşanma sonrası ‘kölelik’ göndermesiyle evliliğin kendisine hissettirdikleri konusunda bizlere bir fikir veriyor. Ama artık bitmiş kendi imasıyla ‘özgür’ kalmış. Şimdi çocukları düşünmesi gerek sanki. Emrah o çocukların babası, Sibel Hanım, çocukları için daha soğukkanlı kalmalı belki de.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Emrah’ın mâl varlığı ve birikimi göz önünde bulundurulursa ödeyeceği aylık 30 bin TL’yi açıkçası az buldum. Nekesliği de nam salan Emrah, nafaka konusunda da elini sıkı tutmuş. Sibel Kirer’in sosyal medya paylaşımına gelince; Emrah’ın kendisine bir hayli kötü davrandığını ifade etmiş. Belki de çok zor bir evlilik yaşadı, düş kırıklığına uğradı. Belli ki boşandıktan sonra eski eşini kamuoyuna şikâyet etmek istemiş. Velev ki öyle, yine de paylaşıma gerek yoktu. Zaten boşanıp hayatlar ayrılmış, nafaka konusunda da anlaşılmış. Her şeyin ötesinde iki çocuğunun babası. Bu paylaşım, büyüdükleri zaman babalarıyla olan ilişkilerini zedeleyebilecek türden. Geride kalan sorunlarınızı çocuklarınıza yansıtmak adil değil. Kızınız evlilik çağına geldiği zaman “Babamız, annemize köle gibi davranmış. Benim de böyle bir evliliğim olabilir” diyerek ya evlenmeye sıcak bakmazsa… Ayrıca bir de Emrah’ı dinlemek lazım. Gerçi tanıdığım Emrah, asla ve asla evliliğiyle ilgili konuşmaz, eski eşiyle ilgili tek cümle sarf etmez.

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