'Magazin Pazarı'nda bu hafta

MEHMET ÇALIŞKAN: Emrah’ın mâl varlığı ve birikimi göz önünde bulundurulursa ödeyeceği aylık 30 bin TL’yi açıkçası az buldum. Nekesliği de nam salan Emrah, nafaka konusunda da elini sıkı tutmuş. Sibel Kirer’in sosyal medya paylaşımına gelince; Emrah’ın kendisine bir hayli kötü davrandığını ifade etmiş. Belki de çok zor bir evlilik yaşadı, düş kırıklığına uğradı. Belli ki boşandıktan sonra eski eşini kamuoyuna şikâyet etmek istemiş. Velev ki öyle, yine de paylaşıma gerek yoktu. Zaten boşanıp hayatlar ayrılmış, nafaka konusunda da anlaşılmış. Her şeyin ötesinde iki çocuğunun babası. Bu paylaşım, büyüdükleri zaman babalarıyla olan ilişkilerini zedeleyebilecek türden. Geride kalan sorunlarınızı çocuklarınıza yansıtmak adil değil. Kızınız evlilik çağına geldiği zaman “Babamız, annemize köle gibi davranmış. Benim de böyle bir evliliğim olabilir” diyerek ya evlenmeye sıcak bakmazsa… Ayrıca bir de Emrah’ı dinlemek lazım. Gerçi tanıdığım Emrah, asla ve asla evliliğiyle ilgili konuşmaz, eski eşiyle ilgili tek cümle sarf etmez.