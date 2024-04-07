Madrid belediye başkanı ile kraliyet üyesi evlendi
İspanya, başkent Madrid'in belediye başkanı José Luis Martínez-Almeida ile İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunan Teresa Urquijo'nun düğününü konuşuyor
- 1
İspanya bu düğünü konuşuyor! İspanya'nın başkenti Madrid'in belediye başkanı José Luis Martínez-Almeida ile İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunan Teresa Urquijo dünyaevine girdi.
- 2
48 yaşındaki Almeida ile 27 Urquijo, 11 aydır birlikteydi. Çiftin evlilik töreni, İspanya’nın siyaset dünyası ile aristokrasisinin ileri gelenlerini buluşturdu.
- 3
Düğünde etraflarına neşe saçan gelin ve damadın nikahı Madrid'deki Iglesia San Francisco de Borja Kilisesi'nde kıyıldı.
-
- 4
Babasının kolunda törene giden Teresa Urquijo, içeriye girerken duvağıyla yüzünü kapattı.
- 5
Kilise düğünü sonrası Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida ve Teresa Urquijo, dışarıda kendilerini görmek için bekleyen halkı selamladı.
- 6
Çiftin birbirlerine “evet” dedikleri bu kilise, belediye başkanı damat için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü artık hayatta olmayan ve onun bu büyük mutluluğuna tanık olamayan anne ve babası da yıllar önce aynı yerde evlenmişti.
-
- 7
Nikah töreninin ardından 400 konuk, Teresa Urquijo'nun ailesine ait olan bir malikanede kutlama yemeğine katıldı.
- 8
Gelin Teresa'nın İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunuyor. Prenses Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma'nın torunu. Gelinin büyükannesi bugün 87 yaşında.
- 9
İspanya'nın eski kralı Juan Carlos da kızları Elena ve Christina ile torunlarından Juan Urdangarin eşliğinde törene katıldı. Eski kraliçe Sofia nikah törenine gitmedi ama akşamki kutlama yemeğinde yerini aldı.
-
- 10
İspanya'nın şu anda tahtta olan kralı Felipe ile eşi Letizia ise nikaha da düğün yemeğine de katılmadı.