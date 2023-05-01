Maden ocağı depremde 12 metrelik kot kaybetti

Özdemir, maden ocağındaki 4 galeriden sadece birinde üretime başlayabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zaten Adıyaman'da üretime yeni başlamıştık. 29 Aralık 2022'de üretime başladığımız 2 nolu bir ocağımız vardı. Orada yeni bir rezerv tespit etmiştik ve 1000 ton civarında üretim yaptık. 6 Şubat sabahı yıkıldı. Orada 2 yıllık bir hazırlık sonucunda daha yeni madene ulaşmıştık. Burası da aynı şekilde, 2022 yılının ağustos ayında üretime başladık. 7-8 aylık bir emek bir sabah hepsi depremin etkisiyle yıkıldı. Depremden 2,5 ay sonra sadece bir ocakta üretime başladık. Diğer ocaklarda, herhangi bir can kaybı falan vermemek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından tehlikeli gördüğümüzden çalışmayı tamamen durdurduk. Yeni rezerv tespit ettiğimiz 2 nolu galeriden krom çıkartmak için yeni bir proje yapacağız. Oradaki cevheri farklı bir projeyle ile çıkartmayı planlıyoruz."