Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-kasım döneminde 5 milyar 398 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan maden sektörünün, markalaşmaya ve yapısal reformlara odaklandığını belirtti.
Yılı 6 milyar dolara yakın ihracatla kapatmak istediklerini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Uluslararası ticarette dijital pazarlama ön plana çıktı. Bu anlamda, ihracatçı sektörlere verilen pazarlama desteğinin güncellenmesi gerekiyor. Dünyada basılı evrak işi gittikçe azalıyor. Artık dijital pazarlama işi yapılıyor. Bugün bir sporcunun ne kadar değerli olduğu Instagram takipçisi ile ölçümleniyor. Demek ki her şey dijital dünyada. Fakat ülke olarak dijital tanıtım emtialarında güncel olmadığımızı düşünüyorum. Desteklerin buralarda daha da güncellenmesi gerekiyor. Konvansiyonel işler tabii ki devam edecektir ancak artık ağırlığını ve bütçesini değiştirmesi gerekiyor. İçeriğinizin hedef kitlelere ulaşması için de önemli bütçelerin ayrılması gerekiyor."
"MARKALAŞMA YÖNÜNDE FAYDA SAĞLAYACAK OLAN İNSANLARIN ÖNÜ AÇILMALI"
Rüstem Çetinkaya, markalaşmada kolektif hareketin önemini vurgulayarak, "Markalaşma, ülke markalaşma kültürü, bir toplum bilinci olarak yerleşmeli. Bu bilinçle hareket etmediğimiz sürece yapacağımız spot tanıtım faaliyetleri yetersiz kalır. Elbette ki yüksek teknoloji ürünler üretmek hedefimiz olmalı ancak markalaşma açısından bana göre bize üretim stili ve teknoloji olarak en yakın ülke İtalya. İnanılmaz markalaşıyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin İtalyanların tasarım konusunda çok ciddi çalışmaları var. İtalyan mutfağı, İtalyan tekstili, İtalyan çikolatası her sektörde bu örnekleri görebilirsiniz. Almanlar katma değerli teknolojik ürün çıkarırken, İtalyanlar katma değerli marka çıkarır. Türkiye bunu yapabilir ancak bunun için kolektif olarak çalışmamız gerekiyor. Bu bir toplum bilincidir ve kültürel bir harekettir. Markalaşma yönünde fayda sağlayacak olan insanların önü açılmalı." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!