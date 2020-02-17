İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

-Bu temel problemler bir türlü giderilemezken, deplasman fobisi de bir türlü ortadan kaldırılamadı. Üstelik bu süreçte yapılan eleştirilerle ilgili teknik heyete yakın basın mensuplarına sürekli istatistikler verilince bu durum hem yönetim hem de futbolcu kanadında büyük rahatsızlık yarattı.