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        Haberler Dünya Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

        Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Haziran ayı sonunda 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede haftalarca süren protestolara ilişkin konuştu. Macron çıkan kaostan ders aldığını söyledi ve bu tür durumların asayişin sağlanmasıyla çözülebileceğini ifade etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 08:15
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          Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan ve ülkede günlerce kaos yaşanmasına sebep olan olaylardan ders çıkardığını, bu tür durumların asayişin sağlanmasıyla çözülebileceğini belirtti.

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          Macron, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya geçişinde TF1 ve France 2 televizyonlarına demeç verdi.

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          Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede haziran sonunda başlayıp temmuzun ortalarına kadar devam eden protestolarda yaşanan talan ve yağmalara karşı adaletin cevabının sert olacağını söyledi.

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          "Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders; asayiş, asayiş, asayiş." diyen Macron, bu süreçte çözüm sağlayamadığı gerekçesiyle sık sık eleştirilen Başbakan Elisabeth Borne'a ise güveninin tam olduğunu kaydetti.

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          "HERKES YASALARA SAYGI DUYMALI"

          Macron, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nael için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda atılan plastik merminin kafasına isabet ettiği Hedi isimli gencin yaralanmasından sorumlu polislerin gözaltına alınmasına tepki gösteren polis müdürünün tavrına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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          Polis teşkilatının hissiyatlarını anladığını vurgulayan Macron, "Herkes yasalara saygı duymalıdır. Hiç kimse yasaların üstü bir konumda değildir." dedi.

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          Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise "Çok iyi bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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