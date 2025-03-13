MACFit satılıyor

Polonyalı Benefit Systems, Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.'nin bünyesindeki Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit'i 420 milyon dolar bedelle satın alacağını duyurdu.

Benefit Systems'tan yapılan açıklamada Mars Spor Kulübü'nün yüzde 100 hissesinin satın alma bedelinin 31 Aralık 2024 itibarıyla 420 milyon doları olarak belirlendiği ifade edilirken, son fiyatın 1 Ocak 2025'ten işlemin kapanış tarihine kadar yıllık yüzde 7 oranında artışla hesaplanan ek bir bedel içereceği belirtildi.

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Satın almanın Benefit Systems'ın stratejisinin önemli bir adımı olduğu belirtilirken, bu stratejinin üç yıl içinde 300'den fazla lokasyonda fitness kulübü ağının önemli ölçüde genişletilmesini, bunların yarısından fazlasının yurtdışı pazarlarında olmasını öngördüğü ifade edildi.

MAC grubu: 2024 yılında 80'i İstanbul, 14'ü Ankara ve 9'u İzmir'de olmak üzere toplam 121 fitness kulübü işletirken, aynı yıl için 305 bin bireysel spor salonu üyesine ve 1,4 milyon yalnızca dijital üyeye sahip durumda bulunuyor. Grup 2024 yılında 112 milyon doları gelir elde etti.

Grubun 2025 yılında 26 yeni kulüp, 2026 yılında ise 22 yeni kulüp açmayı planladığı açıklanmıştı.