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        Haberler Spor Futbol Macaristan'ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Macaristan'ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

        UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:37
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        Macaristan'ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı!
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        Macaristan Milli Takımı'nın Türkiye ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da, 23 Mart Pazar günü ise Budapeşte'de yapılacak Türkiye maçları öncesinde teknik direktör Marco Rossi'nin aday kadrosu belli oldu.

        Aday kadroda Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai de yer aldı.

        Macaristan Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

        Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Krisztian Hegyi (Debreceni), Peter Szappanos (Paksi)

        Defans: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Kecskemeti), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Ujpest), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Standard Liege)

        Orta saha: Bendeguz Bolla (Rapid Wien), Bence Dardai (Wolfsburg), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Tamas Nikitscher (Valladolid), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Alex Toth (Ferencvaros)

        Forvet: Kevin Csoboth (St. Gallen), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Roland Sallai (Galatasaray), Levente Szabo (Braunschweig), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros)

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