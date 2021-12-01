Macaristan'da 'eşcinsellik düzenlemesi' referanduma gidecek

AA

Parlamentoda yapılan oylamaya iktidar partisi milletvekillerinin yanı sıra sadece birkaç bağımsız milletvekili katıldır, muhalefet partileri oylamada yer almadı.

Parlamento, 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenleme hakkında alınan referandum kararını oyçokluğuyla onayladı.

AA'nın haberine göre; henüz tarihi belirlenmeyen referandumda halka 4 soru sorulacak.

Cevap verilmesi istenen sorular şöyle:

"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz? Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"

YASANIN İÇERİĞİ

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Fransa, Almanya ve Belçika'nın da arasında bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi söz konusu yasaya sert tepki göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yasayla ilgili, "Bu Macar yasası, utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.