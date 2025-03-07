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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban: "Ukrayna'yı finanse etmek Avrupa'yı mahveder" | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban: "Ukrayna'yı finanse etmek Avrupa'yı mahveder"

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 AB ülkesinin Macaristan olmadan Ukrayna'ya destek veren bir bildiri imzalamalarının ardından bir açıklama yaparak, "Ukrayna'yı finanse etmek Avrupa'yı mahveder" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:28
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        Macaristan: Ukrayna'yı finanse etmek Avrupa'yı mahveder
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        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa'daki en büyük ortaklarından Macaristan lideri Orban, Ukrayna'ya destek konusunda AB yönetiminden ayrışan politikasını sürdürmeye devam ediyor.

        Orban, 26 AB ülkesinin Macaristan olmadan Ukrayna'ya destek veren bir bildiri imzalamalarının ardından bir açıklama yaparak, ABD'nin Kiev'e silah ve mali yardımı kesmesi nedeniyle AB'nin tek başına Ukrayna'nın askeri çabalarını finanse edemeyeceğini söyledi:

        "Ukrayna'yı finanse etmek Avrupa'yı mahveder."

        Moskova ile ilişkileri geliştiren Başkan Donald Trump'ın müttefiki olan Orban, devlet radyosuna verdiği demeçte hükümetinin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda bir "kamu istişaresi" başlatacağını söyledi.

        Yayımlanan bildiride 26 AB ülkesi; Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne yönelik sürekli ve sarsılmaz bir destek vereceklerini vurguladı.

        Orban 2026 yılı başlarında seçimle karşı karşıya.

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