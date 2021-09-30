Maça damga vuran kare!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salzburg ile Lille'in karşı karşıya geldiği maçta Türk hakem Halil Umut Meler görev yaptı. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ile Zeki Çelik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçın 30. dakikasında Salzburglu Adeyemi, Lille'den Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı atışına hükmetti. VAR hakemi Mete Kalkavan, Meler'i pozisyonu izlemesini önerdi. Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Burak Yılmaz, Meler'e itirazda bulundu. O anlar ekrana yansıdı.

Salzburg'un 2 penaltıdan bulduğu 2 golle maç 2-1 tamamlandı.

Lille'in tek golünü ise Burak Yılmaz kaydetti. Burak bu golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu unvanını aldı.